Pınar Karşıyakalı Raymar Morgan'a CSKA Moskova kancası!

Yeşil-kırmızılılarda bu sezon ligde 15.7 sayı, 7.5 ribaund ortalamalarıyla takımın istatistik lideri olan Raymar Morgan'a THY EuroLeague devi CSKA Moskova talip oldu.

CSKA'nın Rusya'da geçen sezon da Unics Kazan forması giyen 32 yaşındaki ABD'li pivot için Karşıyaka'yla temas kurduğu ancak yeşil-kırmızılıların lig ve Avrupa'daki zirve yarışındaki kritik dönemde yıldızını bırakmayı kesinlikle düşünmediği öğrenildi.

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