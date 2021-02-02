MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriPınar Karşıyakalı Raymar Morgan'a CSKA Moskova kancası!
GeriBasketbol Pınar Karşıyakalı Raymar Morgan'a CSKA Moskova kancası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyakalı Raymar Morgan'a CSKA Moskova kancası!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pınar Karşıyakalı Raymar Morgan'a CSKA Moskova kancası!
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 11 galibiyetle kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kıran Pınar Karşıyaka'nın yabancı yıldızları transferde gözde.

Yeşil-kırmızılılarda bu sezon ligde 15.7 sayı, 7.5 ribaund ortalamalarıyla takımın istatistik lideri olan Raymar Morgan'a THY EuroLeague devi CSKA Moskova talip oldu.

Pınar Karşıyakadan rekor
Pınar Karşıyaka'dan rekor!

CSKA'nın Rusya'da geçen sezon da Unics Kazan forması giyen 32 yaşındaki ABD'li pivot için Karşıyaka'yla temas kurduğu ancak yeşil-kırmızılıların lig ve Avrupa'daki zirve yarışındaki kritik dönemde yıldızını bırakmayı kesinlikle düşünmediği öğrenildi.

 

Pınar Karşıyakalı Raymar Morgana CSKA Moskova kancası

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle