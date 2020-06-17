MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriPınar Karşıyaka'dan online imza töreni
GeriBasketbol Pınar Karşıyaka'dan online imza töreni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 15:08,Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'dan online imza töreni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pınar Karşıyaka'dan online imza töreni
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, iç transferde 2'şer yıllığına sözleşme yenilediği guard Yunus Emre Sonsırma ve uzun forvet Nusret Yıldırım için online imza töreni düzenledi.

Koronavirüs salgını yüzünden telekonferansla düzenlenen törene oyuncuların yanı sıra Başkan Turgay Büyükkarcı ve Asbaşkan Serkan Ergüven de evlerinden katıldı. Tören kulübün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Başkan Büyükkarcı, törende, başarılı geçen sezon nedeniyle iki oyuncuya teşekkür ederken, "İnşallah yine Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda muhteşem taraftarımızla beraber, hocamızla, teknik ekibimizle birlikte yeni başarılara imza atacağız" dedi.

Kariyerinde daha önce ilk kupalarını kazandığı Karşıyaka'da dördüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Yunus ve bu sezon ilk kez takımda yer alan Nusret, kulüpte kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti. İmza töreni, Yunus Sonsırma ve Nusret Yıldırım'ın yeni sözleşmelerini imzalamasının ardından sona erdi.

Pınar Karşıyakadan online imza töreni

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle