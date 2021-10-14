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Pınar Karşıyaka'dan müthiş geri dönüş! 14 sayıdan...

#Pınar Karşıyaka#Arged BM Stal#FIBA Şampiyonlar Ligi
Pınar Karşıyakadan müthiş geri dönüş 14 sayıdan...

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’na İsrail deplasmanındaki Hapoel Jerusalem galibiyetiyle başlayan Pınar Karşıyaka, evinde ilk yarısını 14 sayı farkla geride kapattığı maçta Stal Ostrow’u son periyottaki oyunuyla 80-77 mağlup ederek 2’de 2 yaptı.

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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, sahasında Polonya temsilcisi Arged BM Stal'ı 80-77 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Polonya temsilcisi ilk 8 dakikada farkı 10 sayıya (8-19) kadar çıkardı. Arged BM Stal iyi oyununu koruyarak, ilk periyodun sonunda da farkı 10 sayıda tutmasını bildi: 14-24.

İkinci periyotta da çember dışından iyi atışlar yapan Polonya temsilcisi, ikinci periyodun son 2 dakikasında farkı 11 sayıya (35-46) çıkardı. Arged BM Stal ikinci periyotta son saniyelerde bulduğu basketle soyunma odasına 14 farkla girdi: 37-51.

Taraftarının desteğiyle devre dönüşü iyi bir başlangıç yapan Pınar Karşıyaka, 3. periyodun son dakikasında farkı 2 sayıya (54-56) kadar düşürdü. Polonya temsilcisi ise periyodun sonunda bulduğu 2 sayıyla periyodu 4 sayı farkla tamamladı: 54-58.

Son periyotta iyi savunma yapan Pınar Karşıyaka, maçın bitimine 4 dakika kala (68-68) beraberliği yakaladı. Semih Erden'in iyi oyunuyla son 2 dakikada ilk defa öne geçen (72-70) Pınar Karşıyaka, son saniyelerde bulduğu sayılarla farkı 6 sayıya (78-72) çıkarmasını bildi. Arged BM Stal son 10 saniyede farkı 1 sayıya (78-77) indirdi. Pınar Karşıyaka son saniyede faul çizgisinden bulduğu 2 sayıyla maçı 80-77 kazandı.

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Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Marek Kukelcik (Slovakya)
Pınar Karşıyaka: Yunus Sonsirma, Taylor 4, MBaye 5, Mitcell 4, Colson 18, Blackmon 8, Mahir Agva, Can Korkmaz 10, Semih Erden 17, Burak Yıldızlı, Roll
14
Arged BM Stal: Palmer 21, Drechsel 12, Simmons 20, Young 9, Kulig 5, Florence 4, Andersson 6, Wadowski, Mokros
1. periyot: 14-24
Devre: 37-51
3. periyot: 54-58
5 faulle çıkan: 39.58 Simmons (Arged BM Stal)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pınar Karşıyaka#Arged BM Stal#FIBA Şampiyonlar Ligi

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