Pınar Karşıyaka’dan Galatasaray Ekmas maçı hakkında açıklama! "Özrü kabul etmiyoruz..."

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Maçta 5 faul alarak oyundan çıkarken ev sahibi Pınar Karşıyaka tribününe önce el işareti yapan, ardından yerine otururken cinsel organını tutarak karşılaşmanın 40 dakika durmasına sebep olan olayın fitilini ateşleyen Galatasaraylı Buğrahan Tuncer, açıklama yayınlayıp kamuoyundan özür dilerken, ailesine ve çocuğuna hakaret edildiği için bir anlık öfkeyle yanlış bir harekette bulunduğunu ifade etti.

Profesyonel Basketbolcular Derneği (BASKED) de tahrik sonucu da olsa yaşanan olayın kabul edilmeyecek bir durum olduğunu belirtti.

Pınar Karşıyaka ise Buğrahan’ın açıklaması üzerine, "Sadece sahadaki yüksek mücadele gücü ve basketbol kalitesi ile anılmasını arzuladığımız bir Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisini geride bıraktık. Serinin sahamızda oynanan ilk maçının sonunda başlayan ve tüm seri boyunca süregelen, hangi amaca yönelik olduğu belli, kasıtlı ve ağır tahrikler neticesinde yaşanan olumsuzluklar bizi de son derece üzmüştür. Bununla birlikte bu tahriklerin baş aktörlerinin, ne kulübümüz ne de taraftarlarımızdan bahsettiği, sözde özür mahiyetinde yaptıkları açıklamalar içerisinde kullandıkları, kulübümüz ve özellikle tüm taraftarımızı hedef alan söylemlerini kabul etmediğimizi belirtir, konunun ilgili mecralarda, gerektiği şekilde takibinde olduğumuzu tüm basketbol kamuoyu ve Karşıyaka camiasının bilgisine sunarız" açıklamasını yayınladı.

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YARI FİNAL TAKVİMİ NETLEŞTİ

Galatasaray’ı elemeyi başaran Pınar Karşıyaka’nın Anadolu Efes’le oynayacağı yarı final serisinin programı belli oldu. İlk maça 29 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.30’da deplasmanda çıkacak Kaf-Kaf, ikinci maçı da 31 Mayıs Cuma yine İstanbul’da oynayacak. Seride üçüncü karşılaşma 2 Haziran Pazar akşamı İzmir’de oynanacak. Toplam 3 galibiyete ulaşan tarafın finalist olacağı eşleşmede gerek olması durumunda dördüncü maç 4 Haziran Salı İzmir’de, beşinci maç ise 6 Haziran Perşembe yine İstanbul’da olacak.