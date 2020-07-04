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GeriBasketbol Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor'un sözleşmesi uzatıldı
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 21:18,Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor'un sözleşmesi uzatıldı

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Pınar Karşıyaka'da Tony Taylor'un sözleşmesi uzatıldı
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyun kurucusu Tony Taylor'un sözleşmesini uzattı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, Taylor'la bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Taylor, geçen sezon ligde 22 maçta 13,18 sayı, 4,14 asist ve 2,36 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.

Pınar Karşıyakada Tony Taylorun sözleşmesi uzatıldı

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