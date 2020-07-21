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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 15:59,Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'da Semih Erden de tamam

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Pınar Karşıyaka'da Semih Erden de tamam
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 ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, iç transferde durumu belirsiz tek isim olan takım kaptanı Semih Erden'le de yeniden anlaştı.

Devam eden kontratında indirim teklif edilen tecrübeli pivotun yeni sözleşmeyi kabul ettiği öğrenildi. İki taraflı çıkış opsiyonlu olarak sözleşmesi süren Semih, 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Kariyerinde NBA'da Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formalarını da giyen 34 yaşındaki milli basketbolcu, geçen sezon ligde 5.8 sayı, 4.6 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı.

Pınar Karşıyakada Semih Erden de tamam

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