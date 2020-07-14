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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 12:56,Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka’da "Şampiyonlar Ligi" kurası heyecanı!

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Pınar Karşıyaka’da "Şampiyonlar Ligi" kurası heyecanı!
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FIBA Şampiyonlar Ligi’ne 2 yıl aradan sonra yeni sezonda tekrar katılacak Pınar Karşıyaka’nın rakipleri yarın İsviçre’de çekilecek kura ile belli olacak.

Patrick Baumann Basketbol Evi’ndeki kura çekimi saat 12.00’de başlayacak.

FIBA’nın yeni sezonda daha iddialı hale getirdiği organizasyona direkt grup aşamasından dahil olacak yeşil-kırmızılılar kuraya dördüncü torbadan girecek. Şampiyonlar Ligi’nde elemelerin ardından 13 Ekim’de start alacak normal sezonda 4 grupta 8’er takım yer alacak.

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İzmir ekibi, çift devreli lig usulüne göre oynanacak grup maçları sonucu son 16’ya kalmak için grubunda ilk 4 takım arasına adını yazdırmaya çalışacak. Grup aşamasında 32 takımın yer alacağı ligde bu sezon Türkiye’yi Karşıyaka’nın yanı sıra Galatasaray, Darüşşafaka, Türk Telekom ve Tofaş temsil edecek.

Pınar Karşıyaka’nın geçen sezon mücadele ederek adını yarı finale yazdırdığı FIBA Europe Cup, koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edilmişti. Transfer harekatını da sürdüren Karşıyaka yabancı pivot arayışına devam ediyor.

 

Pınar Karşıyaka’da Şampiyonlar Ligi kurası heyecanı

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