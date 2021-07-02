Pınar Karşıyaka’da Raymar Morgan, ASVEL'le anlaştı

Yeşil-kırmızılılarda Metecan’ın Fenerbahye’ye, Onuralp’in Bursaspor’a gitmesinin ardından geçen sezonun en skorer ismi olan ABD’li pivot Raymar Morgan, Euroleague’de oynayan Fransız ekibi Asvel’e imza attı.

Karşıyaka’da ligde 15.4 sayı, 7.1 ribaundla maç başına en çok sayı atan ve en fazla ribaund alan basketbolcu olan, Şampiyonlar Ligi’nde verimlilik sıralamasında zirveye çıkıp, yılın 5’ine seçilen 32 yaşındaki Morgan’ın alacaklarının bir kısmına karşılık sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullandığı öğrenildi.

Pınar Karşıyaka, dış transferde Türk Telekom’dan Can Korkmaz ve Samed Geyik’le anlaşmıştı.