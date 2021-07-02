MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriPınar Karşıyaka’da Raymar Morgan, ASVEL'le anlaştı
GeriBasketbol Pınar Karşıyaka’da Raymar Morgan, ASVEL'le anlaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka’da Raymar Morgan, ASVEL'le anlaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pınar Karşıyaka’da Raymar Morgan, ASVEL'le anlaştı

ING Basketbol Süper Ligi’nde geçen sezon yarı final, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde ise final oynayan Pınar Karşıyaka’da takımdan üçüncü ayrılık da gerçekleşti.

Yeşil-kırmızılılarda Metecan’ın Fenerbahye’ye, Onuralp’in Bursaspor’a gitmesinin ardından geçen sezonun en skorer ismi olan ABD’li pivot Raymar Morgan, Euroleague’de oynayan Fransız ekibi Asvel’e imza attı.

Karşıyaka’da ligde 15.4 sayı, 7.1 ribaundla maç başına en çok sayı atan ve en fazla ribaund alan basketbolcu olan, Şampiyonlar Ligi’nde verimlilik sıralamasında zirveye çıkıp, yılın 5’ine seçilen 32 yaşındaki Morgan’ın alacaklarının bir kısmına karşılık sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullandığı öğrenildi.

Pınar Karşıyaka, dış transferde Türk Telekom’dan Can Korkmaz ve Samed Geyik’le anlaşmıştı.

Metecan Birsen, Fenerbahçe Bekoda
Metecan Birsen, Fenerbahçe Beko'da!
Anadolu Efeste Vasilije Micicin sözleşmesi uzatıldı
Anadolu Efes'te Vasilije Micic'in sözleşmesi uzatıldı!
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi