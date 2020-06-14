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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 13:30,Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka’da Jordan Morgan gitti, Metecan Birsen kaldı!

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Pınar Karşıyaka’da Jordan Morgan gitti, Metecan Birsen kaldı!
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ING Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon öncesi iç transferi sürdüren Pınar Karşıyaka, uzun süredir görüştüğü pivot Jordan Morgan’la anlaşma sağlayamazken forvet James Metecan Birsen’le ise el sıkıştı

Yeşil-kırmızılıların kalan 3 aylık alacağında indirim yaparak yeni sezona yayıp 1+1 yıllık yeni sözleşme önerdiği takımın en önemli silahlarından Morgan, teklifi kabul etmedi.

Sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanan oyuncu Rusya’dan Unics Kazan’la el sıkıştı.

Morgan, sözleşmesini tek taraflı fesheden Crocker ve kadroda düşünülmeyen Triche’den sonra takımdan ayrılan üçüncü isim oldu.

Pınar Karşıyaka ile Metecan arasındaki görüşmeler ise olumlu sonuçlandı. Antrenör Ufuk Sarıca’nın A Milli Takım’dan da öğrencisi olup kariyerinin en iyi sezonunu Pınar Kafrşıyaka’de geçiren Metecan’la 1+1 yıllığına yeniden anlaşıldı.

Resmi imzalar önümüzdeki günlerde bütçe netleşince atılacak.

İç transferde daha önce Taylor, M’Baye, Nusret ve Yunus Sonsırma’yla söz kesip resmi imza attırmak için bütçeyi bekleyen yeşil-kırmızılılarda Kennedy ve Onuralp’in durumu belirsiz. Semih Erden’in ise sözleşmesi sürüyor.

Karşıyaka’da Başkan Turgay Büyükkarcı, bütçeyi netleştirmek için sponsor Yaşar Holding’le temasta. 

Pınar Karşıyaka’da Jordan Morgan gitti, Metecan Birsen kaldı

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