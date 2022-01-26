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Pınar Karşıyaka’da James Blackmon ameliyat olacak

#Basketbol#Pınar Karşıyaka#James Blackmon
Pınar Karşıyaka’da James Blackmon ameliyat olacak

Bu sezon en büyük hedefi olarak belirlediği FIBA Şampiyonlar Ligi’nden erken elendikten sonra ING Basketbol Süper Ligi’nde çok önemli eksiklerle çıktığı maçta güçlü rakibi Anadolu Efes’i mağlup ederek moral tazeleyen Pınar Karşıyaka’ya sakatlanan James Blackmon’dan da kötü haber geldi.

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Ameliyat olan Semih Erden ve Michael Roll’ün halen parkelere dönemediği Pınar Karşıyaka’da Anadolu Efes maçının ilk yarısında dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen şutör guard Blackmon da ameliyat olacak. 

Dizinde kıkırdak sakatlığı bulunan ABD’li oyuncunun sezonu büyük ihtimalle kapatacağı öğrenildi.

Sezon başında Beşiktaş Icrypex’ten transfer edilen 26 yaşındaki Blackmon, ligde 7.4 sayı, 1.1 ribaund, 1.4 asist ortalamalarıyla görev yapıyordu.

Kaf-Kaf’ta aralık ayında uyluk bölgesinden ameliyat olan diğer şutör guard Roll ve dizinden ameliyat olan pivot Semih Erden’in şubat ayının ortasından itibaren takıma katılması bekleniyor.

Koronavirüs testi pozitif çıktığı için Anadolu Efes maçında forma giyemeyen, ikinci kez yakalandığı hastalığı semptomlu geçiren Amath M’Baye’nin ise cumartesi günü Frutti Extra Bursaspor maçına yetişip yetişmeyeceği belirsiz.

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