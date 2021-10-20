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Pınar Karşıyaka’da Bonzie Colson zirvede

#Basketbol#Pınar Karşıyaka#Bonzie Colson
Pınar Karşıyaka’da Bonzie Colson zirvede

ING Basketbol Süper Ligi’nde 4 maçta 3 galibiyetle puan tablosunda ikinci sırada yer alıp zirve yarışı veren, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de 2’de 2 yapan Pınar Karşıyaka’da Bonzie Colson, istatistiklerde zirve yaptı.

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Bu sezon Avrupa’da geçen yıl finalde kaçırdığı kupayı kazanmayı hedefleyen Kaf-Kaf’ın Şampiyonlar Ligi ve Fransa Pro A Ligi’nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak transfer ettiği ABD’li kısa forvet, Türkiye’de de zirveye çıktı. 

Colson, Süper Lig’de 4 maçta 80 sayıyla en çok sayı atan basketbolcu konumunda. Yıldız forvet, 95 verimlilik puanıyla da verimlilik sıralamasında zirvede yer alıyor.

Colson, Şampiyonlar Ligi istatistiklerinde de maç başına 10 ribaund ortalmasıyla en çok ribaund alan oyuncu konumunda.

Bu sezon ligde Bahçeşehir Koleji önünde ilk 7 üçlük denemesinde isabet bulup 41 sayı üreten Colson, Şampiyonlar Ligi’nde de Hapoel Jerusalem deplasmanında son saniye üçlüğüyle takımına maçı kazandırmıştı.

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#Basketbol#Pınar Karşıyaka#Bonzie Colson

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