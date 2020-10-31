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GeriBasketbol Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 31.10.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, teknik ve idari kadro için dün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan Kovid-19 testlerinin ardından bir oyuncunun testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Oyuncunun Türk Telekom karşılaşmasının kafilesinden çıkarıldığı ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Pınar Karşıyaka, ligin 6. haftasında yarın deplasmanda Türk Telekom'la karşılaşacak.

Pınar Karşıyakada bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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