Pınar Karşıyaka’da Akil Mitchell ile yollar ayrıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İkinci kripto vurgunu Paralar buhar olduİkinci kripto vurgunu! Paralar buhar oldu#Hecoin
Velayet hakkı için emsallik dava: PCR testi ve aşı kartı dönemiVelayet hakkı için emsallik dava: PCR testi ve aşı kartı dönemi#PCR Testi
Şampiyonlar Ligine Halil Umut Meler damgası Derbiden 2 gün sonra...Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Derbiden 2 gün sonra...#Halil Umut Meler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay Toplu ödeme yapılırsa...Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay! Toplu ödeme yapılırsa...#Tazminat
Dövüldü, aç bırakıldı, zehirlendi:.. Son sözleri Beni kimse sevmiyor oldu...Dövüldü, aç bırakıldı, zehirlendi:.. Son sözleri "Beni kimse sevmiyor" oldu...#İngiltere
Burası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttıBurası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttı#Gaziantep
Şaşırtan karar İnsanlar sokakta, kedilere sokağa çıkma yasağıŞaşırtan karar! İnsanlar sokakta, kedilere sokağa çıkma yasağı #Avustralya
Dünyanın son umudu göreve başladı... NASAdan tarihi adım'Dünyanın son umudu' göreve başladı... NASA'dan tarihi adım#NASA
Akılalmaz çözüm Beşikteki bebekleri evlendiriyorlar...Akılalmaz çözüm! Beşikteki bebekleri evlendiriyorlar...#Afganistan
15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi İsyan ettiler15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi! İsyan ettiler#Doğal Gaz
Hapiste haksız yere 15 bin 487 gün yattıHapiste haksız yere 15 bin 487 gün yattı! #ABD
Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü Saniye saniye o anlar...Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Saniye saniye o anlar...#Adana
Tanrının gözünde 29 yıldır evliyizTanrı'nın gözünde 29 yıldır evliyiz!#Keanu Reeves
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz FahriyeBoşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!#Fahriye Evcen
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Pınar Karşıyaka’da Akil Mitchell ile yollar ayrıldı

#Pınar Karşıyaka#Akil Mitchell#Basketbol
Pınar Karşıyaka’da Akil Mitchell ile yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi’nde zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka, 1 aydır başını ağrıtan Akil Mitchell’ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Haberin Devamı

Bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Karşıyaka'da sezon başında takıma katılan pivot Mitchell, ligde 3 maçta 4.3 sayı, 5.3 ribaunt, 2 asist, Avrupa’da yine 3 maçta 9 sayı, 6.3 ribaund ortalamalarıyla oynayıp gözden düştü.

Mitchell’ın yerine ekim ayında 7’nci yabancı olarak Real Madrid patentli Alex Tyus’u transfer eden Karşıyaka, ABD’li oyuncuyla yollarını ayırmaya çalıştı.

Son 1 aylık süreçte sakat olduğunu gerekçe göstererek 26 Ekim’deki Baxi Manresa maçından beri forma giymeyen, antrenmanlara çıkmayıp kulüp arayan Mitchell, pivotlardan Semih Erden’in sakatlanıp ameliyat olması sonrası idmanlara davet edildi.

Ekim ayı maaşının ödenmediği gerekçesiyle antrenmana da çıkmayıp oynamadan maaş hak etmeyi sürdüren Mitchell’ın sözleşmesi ekim ödemesi yapılıp, fazladan birkaç maaş daha ödenmesi karşılığında karşılıklı olarak sonlandırıldı.

Semih Erden’in yokluğunda elinde pivot olarak yalnız Alex Tyus kalan Karşıyaka, uzun forvet Mahir’i yine 5 numarada değerlendirecek.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pınar Karşıyaka#Akil Mitchell#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde