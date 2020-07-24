Pınar Karşıyaka'da Ahmet Eriş'in yerine Cem Karas geldi

Karşıyaka'nın yeni sezonda Avrupa'da yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki fikstürü de belli oldu. İlk maçına 13 Ekim'de İsrail'de Hapoel Holon deplasmanında çıkacak Kaf-Kaf, evindeki ilk karşılaşmada ise 20 Ekim'de elemelerden gelecek takımla karşılaşacak.







Pınar Karşıyaka, 28 Ekim'de Bamberg'le, 4 Kasım'da AEK ile deplasmanda oynayacak. İlk 4 maçın 3'ünde deplasmanda olacak yeşil-kırmızılılar, 10 Kasım'da Bilbao Basket'i ağırlayıp ardından 18 Kasım'da yine gurbette Fortitudo Bologna ile oynayacak.

8 takımlı grubunda ilk devreyi 9 Aralık'ta iç sahadaki Cholet maçıyla tamamlayacak İzmir temsilcisi, grup aşamasını 2-3 Şubat'ta yine Cholet önünde Fransa'da bitirecek. Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak için grubunda ilk 4 takım arasına girmeye çalışacak.

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