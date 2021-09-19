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Pınar Karşıyaka yeni sezona hazır

#Basketbol#Pınar Karşıyaka#Basketbol Süper Ligi
Pınar Karşıyaka yeni sezona hazır

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde sezona 6 transferle önemli oranda yenilediği kadrosuyla hazırlanan Pınar Karşıyaka, katıldığı 2 özel turnuvayı kazanıp iyi sinyaller verdi.

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Geçen hafta Petkimspor’un ev sahibi olduğu Ege Cup’taki 2 maçında da galibiyet elde ederek organizasyonu ilk sırada tamamlayan Kaf-Kaf, ev sahibi olduğu geleneksel Pınar Cup’ta da 2’de 2 yaptı. Pınar Cup’ta ilk maçta Büyükçekmece’yi 76-64 yendikten sonra, Bosna temsilcisi Igokea’yı da finalde 90-71’le geçen Karşıyaka şampiyonluğa ulaştı. Turnuvada Karşıyakalı M’Baye en skorer oyuncu, yeni transferlerden Bonzie Colson da en değerli oyuncu seçildi.

Sezon öncesi toplam 5 hazırlık maçının 4’ünü kazanıp yalnız Karadağ’daki özel sınavda KK Studentski Centar’a 73-69 mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip, ligin ilk maçında haftaya 26 Eylül Pazar günü Petkimspor’a konuk olacak. Kaf-Kaf, geçen sezon final oynayıp kupayı kaçırdığı Şampiyonlar Ligi’nde ise ilk maça 5 Ekim Salı günü Hapoel Jerusalem deplasmanında çıkacak. 

Pınar Karşıyaka yeni sezona hazır


Kaf-Kaf, sezon öncesi Yunus, Mahir, Semih, Taylor ve M’Baye’yi takımda tutup, dış transferde şutör guard James Blackmon, kısa forvet Bonzi Colson, pivot Akil Mitchell, guard Can Korkmaz, forvet Berkan Durmaz, uzun forvet Burak Can Yıldızlı’yı almıştı.

ATEŞ ÖZERK’E VEFA

Karşıyaka Belediyesi, Pınar Karşıyaka’nın eski basketbol şube başkanlarından Ateş Özerk’e vefa örneği sergiledi. Kulübe 30 yıla yakın süre yönetici olarak hizmet veren Özerk’e, Belediye Başkanı Cemil Tugayın isteğiyle Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda tribünde her zaman oturduğu koltuk özel olarak tahsis edildi. Özerk’in Kaf-Kaf’ın iç saha maçlarını izlediği koltuk, özgeçmişi ve fotoğrafı ile birlikte özel olarak dizayn edildi.

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Pınar Karşıyaka yeni sezona hazır


Belediye Başkanı Tugay, "Ateş Özerk yıllarca yönetici olarak Kaf Sin Kafa büyük emekler verdi ve sonrasında da Pınar Karşıyakanın hiçbir maçını kaçırmadı. Hep salondaki yerini aldı, şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman tribünde oturduğu koltuğu boş kalmadı. Biz de Kaf Sin Kafın yaşayan efsanesine minnetimizi sunmak ve vefamızı göstermek istedik. Değerli büyüğümüz Ateş Özerk ile birlikte tribünlerimizde Karşıyakamızın nice başarılarına tanıklık etmeyi diliyoruz" dedi.

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#Basketbol#Pınar Karşıyaka#Basketbol Süper Ligi