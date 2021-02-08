MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriPınar Karşıyaka yeni seri peşinde! Sıradaki maç Türk Telekom'la...
GeriBasketbol Pınar Karşıyaka yeni seri peşinde! Sıradaki maç Türk Telekom'la...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 12:34 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka yeni seri peşinde! Sıradaki maç Türk Telekom'la...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pınar Karşıyaka yeni seri peşinde! Sıradaki maç Türk Telekom'la...
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi’nde 11 galibiyet alarak kulüp tarihinin ligdeki en iyi galibiyet serisi rekorunu kırdıktan sonra Darüşşafaka deplasmanını kaybeden Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom önünde yeni seri başlatmaya çalışacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Ligde 20 haftada 16 galibiyetle ikinci sıradaki yerini koruyan yeşil-kırmızılı ekip sezonun ilk yarısında Türk Telekom’a deplasmanda 81-61 yenilmişti.

 

Pınar Karşıyaka yeni seri peşinde Sıradaki maç Türk Telekomla...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle