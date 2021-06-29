Pınar Karşıyaka veda etti! Fenerbahçe'ye imza atacak...
Pınar Karşıyaka forması giyen milli basketbolcu Metecan Birsen, sözleşmesinin bitmesinin ardından İzmir ekibinden ayrıldı. Metecan'ın kısa süre içerisinde Fenerbahçe Beko'ya imza atması bekleniyor.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, kulüple sözleşmesi sona eren milli oyuncu Metecan Birsen'e teşekkür etti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İzmir ekibi, "Teşekkürler James Metecan Birsen. Başarılar dileriz" mesajını yazdı.
Fenerbahçe Beko ile prensipte anlaşan 26 yaşındaki basketbolcunun transferinin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Fenerbahçe altyapısından yetişen Metecan Birsen, 2011-2014 yılları arasında sarı-lacivertli takımda forma giymişti.
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