×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol#Ufuk Sarıca#Pınar Karşıyaka
Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 12:49

Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezonun planlamasına başlayan Pınar Karşıyaka’da 1 Haziran’da yapılan genel kurulda ana yönetim listesine girmeyen Basketbol Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu, yeni dönemde de görevini sürdürecek. Tarihi başarılar yaşattığı Kaf-Kaf’ta toplam 9’uncu yılını geride bırakan Antrenör Ufuk Sarıca da yeni sezonda yine dümende olacak.

Haberin Devamı

Yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü ve Şube Başkanı Tamer Ustaoğlu, geçen sezon geçmişten gelen borçları temizlemeye çalışırken, mevcut ödemeleri yapmak için özellikle sezonun son bölümünde zorlu günler yaşadı.

Bu süreçte yıpranan Ustaoğlu, yeni yönetimde yer almadı.

Ancak kongre sonrası Başkan İlker Ergüllü’nün ikna ettiği Tamer Ustaoğlu, yola devam kararı aldı.

UFUK SARICA İLE DEVAM

Sözleşmesi süren Antrenör Ufuk Sarıca’yla toplantı yapan ikili, yeni sezon için çalışmalara başladı.

Öncelikle iç transferi ele alıp özellikle yabancı kadrosunda önemli değişikliğe gitmeye hazırlanan Karşıyaka, yine her kulvarda iddialı bir takım oluşturmaya çalışacak.

Yabancılardan takımın yıldızı guard McCollum’un yanı sıra uzun forvet Vitto Brown’ı kadroda tutmak isteyen Pınar Karşıyaka, diğer yabancılarını ise değiştirecek.

Gözden KaçmasınTBFden Pınar Karşıyakaya 320 bin lira para cezasıTBF'den Pınar Karşıyaka'ya 320 bin lira para cezasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol#Ufuk Sarıca#Pınar Karşıyaka

BAKMADAN GEÇME!