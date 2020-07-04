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Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 15:38,Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka, Tony Crocker'la yollarını ayırdı

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Pınar Karşıyaka, Tony Crocker'la yollarını ayırdı
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Tony Crocker'la yollarını ayırdı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin sonlandırılmasının ardından Crocker'la yapılan görüşmeler sonucu bir protokol imzalandığı bildirildi.



Bu protokole göre Crocker'ın bu sezonki alacaklarından bir kısmından feragat ettiği ve sözleşmesinin ikinci yılını feshettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tony Crocker ile yollarımız o dönemde imzalanmış protokoldeki şartlara bağlı kalınarak ayrılmıştır. Oyuncuya karşı yapılması gerekli edinimler bu protokol çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup oyuncunun avukatının o dönem FIBA nezdinde açmış olduğu davanın geri çekilmesi sağlanmıştır. Oyuncumuz Tony Crocker’a Pınar Karşıyaka'mıza yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz."

Pınar Karşıyaka, Tony Crockerla yollarını ayırdı

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