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Pınar Karşıyaka, Tenerife maçına hazır

#FIBA Şampiyonlar Ligi#Pınar Karşıyaka#Lenovo Tenerife
Pınar Karşıyaka, Tenerife maçına hazır

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde B Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayıp adını son 16 turuna yazdırmaya çalışan Pınar Karşıyaka, Play-In etabındaki ilk maçta yarın İspanya deplasmanında Lenovo Tenerife ile karşılaşacak.

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Atlas Okyanusu’ndaki Kanarya Adaları’na bağlı Tenerife Adası’nda Santiago Martin Arena’da oynanacak karşılaşma saat 22.30’da başlayacak.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turu grup aşamasına kalacağı eşleşmenin ikinci maçı 18 Ocak Salı günü İzmir’de, gerekirse üçüncü maç ise 20 Ocak Perşembe yine Tenerife’de oynanacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip, son 16 turunda Macaristan’dan Falco Szombathely, Litvanya’dan Rytas Vilnius ve Play-In etabındaki SIG Strasbourg (Fransa)-PAOK (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle L Grubu’nda mücadele edecek.

Tenerife, ligde A Grubu’nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Geçen sezon final oynadığı Şampiyonlar Ligi’nde saha dezavantajına rağmen turu geçip yoluna devam etmek isteyen Karşıyaka’da 2 maçtır sakatlığı nedeniyle oynamayan M’Baye’nin forma giymesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılı kafile İstanbul ve Madrid aktarmalı olarak Tenerife’ye uçtu.

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#FIBA Şampiyonlar Ligi#Pınar Karşıyaka#Lenovo Tenerife

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