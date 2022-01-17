Pınar Karşıyaka tamam ya da devam maçında

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Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki kritik mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Bilet fiyatları VIP tribün 200, tam 30, öğrenci 20 TL olarak belirlendi.

Karşıyaka’da ING Basketbol Süper Ligi’nde cumartesi günü deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ne uzatmada kaybedilen karşılaşmada sakatlanan Taylor ve Tyus’un maça yetişmesi bekleniyor.



Şampiyonlar Ligi’nde geçen sezon kupayı finalde kaybedip bu sezon iddialı kadrosuyla hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Pınar Karşıyaka, 2 galibiyete ulaşan tarafın adını son 16 turuna yazdıracağı eşleşmede taraftarının desteğiyle Tenerife’yi yarın mağlup ederse seriyi 20 Ocak Perşambe günü Kanarya Adaları’nda oynanacak üçüncü ve son maça taşıyacak.

Temsilcimiz mağlubiyet durumunda ise Avrupa’da bu sezon erken havlu atacak.

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