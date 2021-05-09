Pınar Karşıyaka sonunu getiremedi, FIBA Şampiyonlar Ligi'ni San Pablo Burgos kazandı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonu final maçında İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 mağlup olan Pınar Karşıyaka, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

İlk 4 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada son 2 dakikaya 10-9 üstün giren Burgos, 4 sayılık farka ulaştığı (13-9) periyodu 15-13 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Onuralp ve M'Baye ile 17-15 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya da 23-21 önde girdi. Son bölümde 29-25 üstünlük kuran İspanyol temsilcisi devreyi 29-28 üstün bitirdi.

Hücum ribauntlarında etkili olan Burgos, 35-30 üstünlük kurduğu üçüncü periyotta 25. dakikayı da 37-34 önde geçti. Son bölümde Cook ve Benite ile aradaki farkı 7 sayıya kadar yükselten (44-37) İspanyol temsilcisi periyodu 46-39 üstün bitirdi.

Son periyoda Kennedy ve M'Baye'nin basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, Taylor, Morgan ve Kennedy'nin basketleriyle 24. dakikada 51-50 öne geçti. Son 5 dakikasına 54-54 eşitlikle girilen müsabakada son dakikaya Burgos 60-59 üstün girdi. Müsabakadan 64-59 galip ayrılan İspanyol temsilcisi kupayı üst üste ikinci kez kazandı.

İkinci kez kaybetti

FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol Hereda San Pablo Burgos'a 64-59'a mağlup olan Pınar Karşıyaka, 2012-2013 sezonunda EuroChallenge Kupası'nın ardından ikinci kez finalde kaybetti.



Rusya'nın Nizhny Novogorod kentindeki 8'li final organizasyonunda çeyrek finalde Çekya'dan ERA Nymburk'un ardından İspanyol Casademont Zaragoza'yı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, final maçında geçen sezon da kupayı kazanan Hereda San Pablo Burgos'a yenilerek kupaya uzanamadı.

Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında yine başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde 2012-2013 sezonunda İzmir'deki EuroChallenge Kupası Dörtlü Finali'nde finale yükselmiş, Rus ekibi Krasnye Krylia'ya yenilmişti.

Türk takımlarının 14. kez final oynadığı Avrupa kupalarında Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes ile Fenerbahçe gibi ikişer defa finalde kaybetti. Bu takımların dışında Banvit, TOFAŞ ve Trabzonspor da birer kez finale yükselmelerine rağmen kupayı kazanamadı.

2016-2017'den beri oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Tenerife (İspanya), AEK (Yunanistan), Virtus Bologna (İtalya) takımlarının ardından Hereda San Pablo Burgos iki kez üst üste birinciliğe ulaştı. Bu sezona kadar Tenerife ve AEK'nin ikişer kez finale yükseldiği organizasyonda Pınar Karşıyaka gibi Banvit, Monaco (Fransa) ve Virtus Bologna da birer kez finalde oynamıştı.

Pınar Karşıyaka'nın başarılı oyuncuları Amath M'Baye ile Tony Taylor, 2018-2019'da Virtus Bologna ile kazandıkları kupayı bu sefer elde edemedi.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...