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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka Raymar Morgan'ı transfer etti

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Pınar Karşıyaka Raymar Morgan'ı transfer etti
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ING Basketbol Süper Ligi'nde iç transferi ücretinde indirim teklif edilip durumu belirsiz olan takım kaptanı Semih Erden haricinde büyük oranda tamamlayan Pınar Karşıyaka, dış transferde şutör guard Sek Henry'den sonra Raymar Morgan'la da anlaştı.

Ülkemizde daha önce 2017-18'de Tofaş'ta forma giyip uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabilen 31 yaşında, 2.03 boyundaki oyuncu, geçen sezonu Rusya'da Unics Kazan'da geçirdi.



Raymar Morgan, 2011-12 sezonunun başında da Karşıyaka'ya transfer olmasına rağmen takımda forma giymeden ayrılmıştı. Transferde daha önce uzun süre pazarlık yaptığı pivotu Jordan Morgan'ı Unics Kazan'a kaptıran Kaf-Kaf, aynı kulübün pivotu Raymar Morgan'ı almış oldu. Yeşil-kırmızılı ekip, iç transferde daha önce anlaşmaya varılan DJ Kennedy'e geçen sezon pandemi döneminden kalan maaşı ödendikten sonra imza attıracak.

Pınar Karşıyaka Raymar Morganı transfer etti

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