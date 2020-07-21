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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 12:10,Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka Morgan ve Kennedy'i açıkladı

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Pınar Karşıyaka Morgan ve Kennedy'i açıkladı
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ING Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunu büyük oranda şekillendiren Pınar Karşıyaka, dış transferde Unics Kazan'dan renklerine bağladığı pivot Raymar Morgan ve iç transferde sözleşme yenilenen DJ Kennedy için resmi açıklamayı yaptı.

Ülkemizde 2017-2018 sezonunda Tofaş'ın ligde final oynamasına büyük katkı yapıp son 2 sezonu Rusya'da geçiren 32 yaşındaki Morgan'la 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Morgan, 2011-2012 sezonunda da Kaf-Kaf'la anlaşmasına rağmen forma giymemişti.

Yeşil-kırmızılıların geçen sezon 1 yıllık ayrılığın ardından yuvaya döndürdüğü kısa forvet Kennedy de 2 yıllık opsiyonlu imza attı. Kennedy, geçen sezon ligde 9.9 sayı, 6.1 ribaunt ve 2.7 asist, FIBA Europe Cup'ta ise 9.2 sayı, 5.9 ribaunt ve 2.3 asistlik performans ortaya koydu. Daha önce Yunus, Nusret, Metecan, Taylor ve M'Baye ile yeniden anlaşan Kaf-Kaf iç transferde ücretinde indirim teklif edilen pivot Semih Erden'den yanıt bekliyor.

Pınar Karşıyaka Morgan ve Kennedyi açıkladı

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