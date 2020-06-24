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Haber Giriş: 24.06.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen ile sözleşme yeniledi! 2 yıllık...

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Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen ile sözleşme yeniledi! 2 yıllık...
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, James Metecan Birsen ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 sezonu planlamalarını sürdüren ekibin milli oyuncu Metecan Birsen ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.

Metecan Birsen için yarın saat 19.12'de düzenlenecek imza töreninin kulübün resmi youtube kanalından yayınlanacağı bildirildi.

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Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen ile sözleşme yeniledi 2 yıllık...

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