Pınar Karşıyaka, lider Fenerbahçe Beko'yu mağlup etti

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Maçın başında pota altında etkili olan Karşıyaka 12-4 öne geçti. Calathes, Dorsey ve Motley’le 8-0’lık seri yakalayan Fenerbahçe skora 12-12 eşitlik getirdi. Thomas’ın üçlüğüyle yeniden öne geçen Pınar Karşıyaka’ya sarı-lacivertliler pota altında Motley ile karşılık verdi. Yeşil-kırmızılıların ilk 7 üçlük denemesinde Thomas’la tek isabet bulmasından yararlanan sarı-lacivertliler öne geçip farkı 4 sayıya kadar çıkarsa da ev sahibi Kuzminskas’ın basketiyle ilk periyodu 22-21 önde tamamladı.



Büyük çekişmeye sahne olan ikinci periyotta üstünlük sürekli el değiştirdi. Devrenin bitimine 48 saniye kala Pınar Karşıyaka’nın Kuzminskas’ın 3 serbest atışıyla 44-42 öne geçmesine Fenerbahçe hemen ardından Hayes’in üçlüğüyle yanıt verdi. Kuzminskas’ın smacıyla ev sahibi yeniden öne geçmesine rağmen periyodun skorer ismi Tarık Biberovic’in son saniye üçlüğü konuk ekibi soyunma odasına 48-46 önde götürdü.



Üçüncü periyoda taraftarının müthiş desteğiyle başlayan Pınar Karşıyaka, McCollum ve Angola’nın üçlükleriyle 8 sayılık üstünlüğü buldu. Fenerbahçe, Calathes’in üçlüğüyle periyodun sonunda farkı 2’ye indirse de Kenan’ın turnikesiyle son 10 dakika 73-69 Pınar Karşıyaka lehine başladı.



Son periyodun başında Fenerbahçe, Calathes ile farkı yeniden 1’e indirdi. İyi savunma yapan Pınar Karşıyaka’da Kuzminskas pota altından, Angola da dışarıdan çok kritik sayılarla farkın kapanmasına izin vermedi. Son 5 dakikaya Angola’nın üçlüğüyle 88-79 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle girildi. Wilbekin’in üçlüğü son 3 dakika öncesi durumu 90-87’ye getirdi. İzmir ekibi bu baskete Angola’nın sayılarıyla karşılık verdi. Jaylon Brown ve McCollum’un kritik isabetleri Pınar Karşıyaka’ya maçı 102-98 kazandırdı.

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SALON: Mustafa Kemal Atatürk



HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ahmet Tatlıcı, Batuhan Söylemezoğlu



Pınar Karşıyaka: McCollum 20, Thomas 3, Angola 20, Kuzminskas 23, Delgado 6, Kenan 9, Jaylon Brown 13, Deniz 8, Berkan



FENERBAHÇE BEKO: Calathes 15, Wilbekin 17, Melih 5, Hayes 10, Motley 17, Guduric 12, Metacan 3, Samet 4, Tarık Biberovic 11, Dorsey 4



1’İNCİ PERİYOT: 22-21



DEVRE: 46-48



3’ÜNCÜ PERİYOT: 73-69