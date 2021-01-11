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Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka, İtalya deplasmanında! FIBA Şampiyonlar Ligi...

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Pınar Karşıyaka, İtalya deplasmanında! FIBA Şampiyonlar Ligi...
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu beşinci hafta mücadelesinde yarın İtalya'da Fortitudo Bologna ile karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka ile Fortitudo Bologna arasındaki müsabaka TSİ 22.30'da Bologna'daki Arena Unipol'de oynanacak.

Dördüncü maçların ardından 6 puan ve averajla ikinci sırada yer alan yeşil-kırmızılı ekip, son 2 müsabakada konumunu koruduğu takdirde adını bir üst tura yazdıracak.

Grubun diğer müsabakasında ise bir üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Brose Bamberg, İspanyol temsilcisi Bilbao Basket'i konuk edecek.

Pınar Karşıyaka geçen sezonu egale etti Üst üste 8 galibiyet...
Pınar Karşıyaka geçen sezonu egale etti! Üst üste 8 galibiyet...

- Avrupa'da 228. karşılaşma

Avrupa kupalarında 228. maçını oynayacak İzmir temsilcisi, geride kalan 227 karşılaşmada 122 galibiyet, 103 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 18 bin 83 sayı atıp, potasında 17 bin 543 sayı gördü.

 

Pınar Karşıyaka, İtalya deplasmanında FIBA Şampiyonlar Ligi...

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