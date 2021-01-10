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Basketbol
Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 10.01.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka geçen sezonu egale etti! Üst üste 8 galibiyet...

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Pınar Karşıyaka geçen sezonu egale etti! Üst üste 8 galibiyet...
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ING Basketbol Süper Ligi’nde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’u da deplasmanda 86-78 yenerek çıkışını sürdüren Pınar Karşıyaka, geçen sezonki üst üste 8 galibiyetlik serisini yakaladı.

Geçen sezon da 5 Ocak 2020’de Anadolu Efes’e uzatmada Shane Larkin’in son saniye turnikesiyle 82-80 yenildikten sonra üst üste 8 galibiyet alarak, 23 maçta 20 galibiyet, 3 mağlubiyetle liderlik yarışı veren Karşıyaka, ardından koronavirüs pandemisinin yayılmasıyla liglerin sonuç ilan etmeden erken sonlandırılmasının üzüntüsünü yaşadı.

Bu sezon yine son mağlubiyetini 1 Aralık’ta Anadolu Efes’e deplasmanda 74-61 yenilerek alan Kaf-Kaf, ardından çıktığı 8 maçtan art arda galip ayrıldı.

Ligde 16 haftada 13 galibiyet, 3 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan yeşil-kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, zorlu periyotta önemli bir seri yakaladıklarını söyledi.

Pınar Karşıyaka geçen sezonu egale etti Üst üste 8 galibiyet...

Sarıca, Fethiye deplasmanındaki galibiyetin ardından, "Arka arkaya 5’i deplasmanda 8 maç kazanan oyuncularımı kutluyorum. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde hafta içinde Fortitudo Bologna önünde İtalya’da mutlaka kazanmamız gereken bir maç oynayacağız. Şimdi ona konsantre olmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

 

Pınar Karşıyaka geçen sezonu egale etti Üst üste 8 galibiyet...

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