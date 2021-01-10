Pınar Karşıyaka geçen sezonu egale etti! Üst üste 8 galibiyet...
ING Basketbol Süper Ligi’nde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’u da deplasmanda 86-78 yenerek çıkışını sürdüren Pınar Karşıyaka, geçen sezonki üst üste 8 galibiyetlik serisini yakaladı.
Geçen sezon da 5 Ocak 2020’de Anadolu Efes’e uzatmada Shane Larkin’in son saniye turnikesiyle 82-80 yenildikten sonra üst üste 8 galibiyet alarak, 23 maçta 20 galibiyet, 3 mağlubiyetle liderlik yarışı veren Karşıyaka, ardından koronavirüs pandemisinin yayılmasıyla liglerin sonuç ilan etmeden erken sonlandırılmasının üzüntüsünü yaşadı.
Bu sezon yine son mağlubiyetini 1 Aralık’ta Anadolu Efes’e deplasmanda 74-61 yenilerek alan Kaf-Kaf, ardından çıktığı 8 maçtan art arda galip ayrıldı.
Ligde 16 haftada 13 galibiyet, 3 mağlubiyetle üçüncü sırada bulunan yeşil-kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, zorlu periyotta önemli bir seri yakaladıklarını söyledi.
Sarıca, Fethiye deplasmanındaki galibiyetin ardından, "Arka arkaya 5’i deplasmanda 8 maç kazanan oyuncularımı kutluyorum. FIBA Şampiyonlar Ligi’nde hafta içinde Fortitudo Bologna önünde İtalya’da mutlaka kazanmamız gereken bir maç oynayacağız. Şimdi ona konsantre olmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.
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