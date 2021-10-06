Pınar Karşıyaka galibiyetle başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kovid-19da son gelişmeler... Bakan Kocadan kritik mesaj İster dışarıda, ister kapalı mekânda...Kovid-19'da son gelişmeler... Bakan Koca'dan kritik mesaj! İster dışarıda, ister kapalı mekânda...#Koronavirüs
Kesintiden sonra tartışmalar alevleniyor Eski çalışandan ses getirecek Facebook iddialarıKesintiden sonra tartışmalar alevleniyor! Eski çalışandan ses getirecek Facebook iddiaları#Facebook
Beşiktaşta Sergen Yalçın, PFDKya sevk edildi İşte alacağı muhtemel cezaBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza#Sergen Yalçın
850 bin esnafı ilgilendiriyor TBMMde kabul edildi850 bin esnafı ilgilendiriyor! TBMM'de kabul edildi#Vergi Kanunu
ABDde CIA depremi Tek tek avlandılarABD'de CIA depremi! Tek tek avlandılar#ABD
Sosyal medya kesintisi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alan zannedilen kadar güvenli değilSosyal medya kesintisi... AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu alan zannedilen kadar güvenli değil#Ömer Çelik
Erdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesajErdoğan’dan yurt açıklaması… Yüz yüze eğitimle ilgili net mesaj#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Farah Zeynepten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukatFarah Zeynep'ten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukat#Farah Zeynep Abdullah
Bakan Kasapoğlu gençler için sahaya indiBakan Kasapoğlu gençler için sahaya indi#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahine emanet Hem futbolcu hem hoca...Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahin'e emanet! Hem futbolcu hem hoca...#Nuri Şahin
Gurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişmeGurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişme!#Cinayet
Çarpıcı rapor On binlerce ölüm, yüz binlerce vaka... Aşıda görülür mucizeÇarpıcı rapor! On binlerce ölüm, yüz binlerce vaka... Aşıda 'görülür mucize'#Koronavirüs Aşısı
G.Sarayın eski oyuncusundan çarpıcı açıklamalar Rumen futbolcular abartılıyor yorumu...G.Saray'ın eski oyuncusundan çarpıcı açıklamalar! "Rumen futbolcular abartılıyor" yorumu...#Galatasaray
Salgında korkunç gerçek açığa çıktı Çin aylar önce hepsini sipariş etmişSalgında korkunç gerçek açığa çıktı! Çin aylar önce hepsini sipariş etmiş#Koronavirüs
Dördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım varDördüncü evre kanser olan oyuncu hastalığına meydan okuyor: Daha yaşanacak yıllarım var#Shannen Doherty
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Pınar Karşıyaka galibiyetle başladı

#Pınar Karşıyaka#Hapoel Bank Yahav#FIBA Şampiyonlar Ligi
Pınar Karşıyaka galibiyetle başladı

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ı 86-84 yendi.

Haberin Devamı

Kudüs kentindeki Pais Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, Pınar Karşıyaka'nın 22-19 üstünlüğüyle tamamlandı ancak ev sahibi ekip, soyunma odasına 45-44 önde gitti.

Hapoel Bank Yahav, son 10 dakika öncesi farkı 2 sayıya (64-62) çıkardı. Ev sahibi takım, çekişmeli geçen 4. çeyreğin son 7 saniyesine de 84-83 önde girdi. Fakat Pınar Karşıyaka, Colson'ın bitime 2 saniye kala attığı üç sayılık basketle sahadan 86-84 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'ya maçı getiren Colson, 22 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptı. Blackmon da yüzde 70 saha içi isabetiyle 19 sayı kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pınar Karşıyaka#Hapoel Bank Yahav#FIBA Şampiyonlar Ligi