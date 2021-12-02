Pınar Karşıyaka, Galatasaray NEF'i konuk edecek

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Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Potada ezeli rakiplerinden Galatasaray’ı uzun süre sonra seyircili maçta ağırlayacak Kaf-Kaf’ta bilet fiyatları tam 50, öğrenci 30 TL olarak belirlendi.



Bu maça bilet alan taraftarlar, 6 Aralık Pazartesi günü FIBA Şampiyonlar Ligi’nde yine iç sahada oynanacak Hapoel Jerusalem randevusuna 10 TL indirimli girebilecek. Galatasaray taraftarları ise salona alınmayacak.

Kaf-Kaf’ta sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Semih Erden, yine görev yapamayacak.

Ligde iki ekip de 10 haftada 7’şer galibiyet alırken, Galatasaray averaj farkıyla üçüncü sırada yer alıyor.