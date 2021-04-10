Pınar Karşıyaka Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Ligde yakaladığı 16 maçta 15 galibiyetlik seriyle aylarca lider Anadolu Efes'in arkasında ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, son 3 maçını kaybederek 27 haftada 20 galibiyetle üçüncülüğe geriledi. Bu sezon 27 maçta 9 galibiyetle alt sıralardan kurtulamayan Galatasaray ise bitime 3 hafta kala halen ligde kalmayı garantileyemedi.

Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da 4 kişinin daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, bugünkü Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirilen testlerde 2 oyuncu, 1 yardımcı antrenör ve 1 sağlık ekibi personelinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Bu kişilerin, daha önce Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanan 2 yardımcı antrenör gibi izolasyonlarının sağlandığı kaydedildi.

Galatasaray'da erkek basketbol takımında bir oyuncu ve bir idari personelin Kovid-19 testi pozitif

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı ile genç erkek basketbol takımı oyuncularına yapılan Kovid-19 testlerinde, bir oyuncu ve bir idari personelin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray A Erkek ve Genç Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına yapılan Kovid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncu ve bir idari personel; Genç Erkek takımımızda ise altısı A Takımda oynama uygunluğu bulunan toplamda yedi oyuncu ve bir antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncu, teknik ve idari ekip için tedavi protokolleri ile kontrol sürecinin başlandığı aktarıldı.

PINAR KARŞIYAKA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Pınar Karşıyaka Galatasaray maçı bugün saat 15:15'te başlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda 10 Nisan Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşma saat 15.15’te başlayacak. Maç TRT Spor 2 ve Tivibu Spor 2’den canlı olarak yayınlanacak.