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GeriBasketbol Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna maçı 5 Ocak 2021'de oynanacak
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 17:11 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna maçı 5 Ocak 2021'de oynanacak

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Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna maçı 5 Ocak 2021'de oynanacak
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna karşılaşması 5 Ocak 2021'de oynanacak.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pınar Karşıyaka ile İtalya temsilcisi Fortitudo Bologna arasında 10 Kasım Salı günü oynanması gereken ancak yeşil-kırmızılı ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen maç, 5 Ocak Salı günü yapılacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

 

Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna maçı 5 Ocak 2021de oynanacak

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