Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapmak istiyor

Sarıca, yaptığı açıklamada, son maça kadar pes etmediklerini ve grubun son müsabakasında 8'li final vizesi almayı başardıklarını aktardı.

İtalyan ekibi karşısında müthiş bir takım oyunu oynadıklarını belirten Sarıca, sakatlıkları nedeniyle antrenmanlara katılamayan Amath M'Baye ve David John Kennedy'nin de aralarında olduğu oyuncuların çok iyi mücadele ettiğini aktardı.

Sarıca, takımdaki birlik ve beraberlikten dolayı çok gururlu olduğunu belirterek, "Son 8 takım arasına kaldığımız için hem İzmir hem de Pınar Karşıyaka takımı olarak mutluyuz. Yürekten oynayan oyuncularımızı, doktorumuzu, fizyoterapistimizi, masörümüzü, tüm teknik ekibimizi tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıca, 8'li finale ev sahipliği yapmak için başvuracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz yola çıkarken ev sahipliğini İzmir'e almayı hedeflemiştik. 8'li finali buraya almak istiyoruz. Şartlar ne olur bilemiyorum olağanüstü bir durumdan geçiyoruz ama kulüp ve yönetim olarak ev sahipliğini almak isteriz."

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife ile Cesademont Zaragoza, Rusya'dan Nizhny Novgorod ve Çekya'dan ERA Nymburk adını 8'li finale yazdırdı.

8'li final vizesi alacak son ekip bugün oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

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