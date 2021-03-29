Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde TOFAŞ'a konuk olacak

TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Grubun diğer maçında ise İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon, İtalya'dan Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak.

İlk 2 takımın yoluna devam edeceği grupta Pınar Karşıyaka, 2 galibiyet ve 2 yenilgiyle üçüncü durumda yer alıyor. Galibiyeti bulunmayan TOFAŞ'ın gruptan çıkma şansı bulunmuyor.



- Türk takımlarının 79. randevusu



Avrupa kupalarında daha önce 78 kez birbirlerine rakip olan Türk takımlarından Pınar Karşıyaka, oynadığı 19 müsabakada 16 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda yüzde 84,2 galibiyet yüzdesi bulunan yeşil-kırmızılı ekip, en başarılı takım konumunda bulunuyor. İzmir temsilcisi daha önce TOFAŞ'la Avrupa'da yaptığı 3 maçı da kazandı.



- Pınar Karşıyaka Avrupa'da 234. maçında



Avrupa kupalarında 234. karşılaşmasına çıkacak yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 233 karşılaşmada 126 galibiyet, 105 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Pınar Karşıyaka, bu müsabakalarda 18 bin 551 sayı atıp potasında 17 bin 977 sayı gördü.

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