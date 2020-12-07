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Hürriyet
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 07.12.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında! Rakip Brose Bamberg...

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Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında! Rakip Brose Bamberg...
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FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Almanya'da Brose Bamberg'e konuk olacak.

Organizasyonun ilk maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Bilbao Basket'i 81-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın ikinci haftada İtalyan ekibi Fortitudo Bologna ile oynaması gereken karşılaşma, yeşil-kırmızılı ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

İzmir temsilcisi, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 22.00'de Bamberg kentindeki Brose Arena'da Brose Bamberg'le karşılaşacak. Grupta ilk 2 maçını kayıpsız geçen Alman temsilcisi lider durumda bulunuyor.

Grubun diğer müsabakasında ise Fortitudo Bologna ile Bilbao Basket İtalya'da karşılaşacak.

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- Avrupa'da 225. karşılaşma

Avrupa kupalarında 225. maçına yarın çıkacak olan İzmir temsilcisi, geride kalan 224 karşılaşmada 121 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 851 sayı atıp potasında 17 bin 315 sayı gördü.

 

Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında Rakip Brose Bamberg...

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