Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor basketbol maçına yaşanan skorbord arızası nedeniyle ara verildi

Mustafa Kemal Atatürk Karşyaka Spor Salonu'ndaki Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor karşılaşması skorbordda yaşanan sorundan dolayı yarım saat geç başladı.

İkinci periyot da aynı arızdan dolayı yaklaşık 20 dakika gecikmeyle oynandı.

İkinci periyotta 12. dakikada Pınar Karşıyaka'nın aldığı molanın ardından skorbord yine arızalandı ve maç 20 dakika sonra başladı. Aynı periyotta iki kez duran daha müsabakada hakemler 24 saniye saatinin skorborddan bağımsız olarak çalıştırılmasını istedi.

Bunun üzerine bağımsız 24 saniye saatlerinin teminini beklenmeye başlandı.

İkinci periyodun bitimine 4 dakika 16 saniye bulunan karşılaşmayı Pınar Karşıyaka, 42-22 önde götürüyor