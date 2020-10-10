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Basketbol
Haber Giriş: 10.10.2020 - 22:12 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka 97-80 Aliağa Petkimspor

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Pınar Karşıyaka 97-80 Aliağa Petkimspor
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında skorbord arızası nedeniyle birçok kez duran iki İzmir ekibinin mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 97-80 mağlup etti.

Karşılaşmaya Taylor, Metecan ve Morgan'ın sayılarıyla 8-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, farkı 13 sayıya (24-11) kadar çıkardığı periyodu 24-13 üstün tamamladı.
İkinci periyotta 13. dakikayı 32-19 önde geçen Pınar Karşıyaka, 10-0'lık seriyle aradaki farkı 23 sayıya kadar çıkardı: 42-19. Yaşanan skorbord arızası nedeniyle maça verilen uzun aradan sonra Aliağa Petkimspor farkı azaltsa da Pınar Karşıyaka devreyi 46-33 galip tamamladı.
Üçüncü periyotta 25. dakikayı 59-48 önde geçen Pınar Karşıyaka, son 3 dakikasına 67-51 üstün girdiği periyodu 70-58 önde bitirdi.
Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, müsabakadan 97-80 galip ayrıldı.
Skorbord arızası nedeniyle yarım saat geç başlayan ve maç içinde bir kaç kez ara verilen müsabaka, başladıktan 3 saat 54 dakika sonra tamamlandı.

ING Basketbol Süper Ligi - Pınar Karşıyaka: 97 - Aliağa Petkimspor: 80
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Pınar Karşıyaka: Taylor 23, Yunus Sonsırma 14, Metecan Birsen 12, M'Baye 13, Morgan 17, Semih Erden 6, Onuralp Bitim 4, Henry 4, Nusret Yıldırım 4, Çağatay Özkan
Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 10, Ray 19, Hakan Yapar 4, Hummer 18, Wimbush 6, Boran Güler, Tayfun Erülkü 3, Ege Arar 10, Canberk Kuş 3, Alp Karahan 5, Deniz Çelen 2
1. periyot: 24-13
Devre: 46-33
3. periyot: 70-58
5 faulle çıkan: 36.14 Ray (Aliağa Petkimspor)

Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor basketbol maçına yaşanan skorbord arızası nedeniyle ara verildi
Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor basketbol maçına yaşanan skorbord arızası nedeniyle ara verildi
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