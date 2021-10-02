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Pınar Karşıyaka 90-81 Bahçeşehir Koleji

#ING Basketbol Süper Ligi#Bahçeşehir Koleji#Pınar Karşıyaka
Pınar Karşıyaka 90-81 Bahçeşehir Koleji

ING Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 90-81 mağlup etti.

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Müsabakaya Colson'un üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle başlayan Pınar Karşıyaka, 3. dakika içinde aradaki farkı 9 sayıya çıkardı: 11-2. Colson'un 19 sayı ürettiği ilk periyotta farkı 14 sayıya (27-13) kadar yükselten ev sahibi ekip, periyodu 28-15 üstün bitirdi.

İkinci periyodun başında farkı 20 sayıya yükselten (40-20) Pınar Karşıyaka, etkili oyunun sürdürdüğü periyodu 51-33 üstün tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekipte 3 sayılık basketlerde 7'de 7 ile oynayan Colson, ilk devrede 30 sayı attı.

Üçüncü periyotta ilk 5 dakikayı 57-41 önde geçen Pınar Karşıyaka, periyodu da 70-57 galip bitirdi.

Son periyoda Hall ve Kartal'ın sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir Koleji, etkili olduğu son periyotta aradaki farkı azaltmayı başardı. Konuk ekip, Bentil ve Berkay Candan'ın 3 sayılık basketlerinin ardından bitime 2 dakika 40 saniye kala Smith'in basketiyle farkı 1 sayı kadar indirdi: 76-75. Ancak M'Baye ve Colson'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve müsabakadan 90-81 galip ayrıldı.

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#ING Basketbol Süper Ligi#Bahçeşehir Koleji#Pınar Karşıyaka