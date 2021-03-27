Frutti Extra Bursaspor bu sonuçla ligde 11. galibiyetini elde ederken, Pınar Karşıyaka ise 6. kez mağlup oldu.

Bu arada maçta iki kez teknik faul alan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, 32. dakikada diskalifiye edildi.

ING Basketbol Süper Ligi - Pınar Karşıyaka: 84 - Frutti Extra Bursaspor: 85

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Erşan Kartal, Alper Özgök, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu

Pınar Karşıyaka: Morgan 23, Yunus Emre Sonsırma 3, Metecan Birsen 13, Nusret Yıldırım 5, Taylor 17, Henry 13, Onuralp Bitim 4, Semih Erden 3, Mahir Ağva 3

Frutti Extra Bursaspor: Peters 12, Shoyak 19, Can Maxim Mutaf 8, Bircevic 11, Oğuz Savaş 12, Munford 10, Metin Türen 10, Ömer Can İlyasoğlu 3, Tevfik Akdamar

1. Periyot: 18-20

Devre: 34-47

3. Periyot: 58-66

Beş faulle çıkanlar: 36.42 Taylor (Pınar Karşıyaka), 37.43 Bircevic, 39.05 Oğuz Savaş (Frutti Extra Bursaspor)