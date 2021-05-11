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Basketbol
Haber Giriş: 11.05.2021 - 19:15 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka 80-81 Beşiktaş Icrypex

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Pınar Karşıyaka 80-81 Beşiktaş Icrypex

ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftadan ertelenen normal sezonun son karşılaşmasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 81-80 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 30. haftadan ertelenen normal sezonun son karşılaşmasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 81-80 yendi.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Osman Sinan İşgüder, Ali Şakacı, Can Mavisu
Pınar Karşıyaka: Taylor 7, Henry, Onuralp Bitim 27, Nusret Yıldırım 8, Semih Erden 4, Morgan 4, Arca Tülüoğlu 4, Mahir Ağva 17, Kennedy 9
Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 2, Furkan Haltalı 10, Johnson 10, Sadık Emir Kabaca, Berry 3, Mehmet Yağmur 22, Ercan Osmani 10, Samet Yiğitoğlu 3, Egehan Arna 9, Hakan Sayılı 12
1. Periyot: 21-23
Devre: 40-38
3. periyot: 61-61
5 faulle çıkanlar: 36.11 Semih Erden (Pınar Karşıyaka), 35.37 Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş Icrypex)

Pınar Karşıyaka 80-81 Beşiktaş Icrypex

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