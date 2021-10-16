Pınar Karşıyaka 76-62 Frutti Extra Bursaspor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Balotelliden olay hareket Fırat Aydınus, VAR ile konuşunca...Balotelli'den olay hareket! Fırat Aydınus, VAR ile konuşunca...#Mario Balotelli
Demirören Medyadan açıklamaDemirören Medya'dan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Türkiyede bir ilk... Dev tünelde ışık göründüTürkiye'de bir ilk... Dev tünelde ışık göründü#TBM
Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkilerKılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti’den peş peşe tepkiler#Kemal Kılıçdaroğlu
Galatasarayda 2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmediGalatasaray'da 2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi!#Galatasaray
Kovid-19da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladıKovid-19'da son durum belli olurken... Bakan Koca şaşırtıcı gerçeği açıkladı#Koronavirüs
Uzmanlar uyardı Sakın bu tuzağa düşmeyinUzmanlar uyardı! Sakın bu tuzağa düşmeyin#Gizlilik Sözleşmesi
Merkelin veda ziyaretinde dikkat çeken mesajlar Yunanistan gibi yapamayızMerkel'in veda ziyaretinde dikkat çeken mesajlar! 'Yunanistan gibi yapamayız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Korkunç ölüm 93 yaşındaki kadın 5inci kattan düştüKorkunç ölüm! 93 yaşındaki kadın 5'inci kattan düştü#Kahramanmaraş
Sarı kodlu uyarı Saat verildi: Kuvvetli olacakSarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Yeni kabus hızla yayılıyor Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...Yeni kabus hızla yayılıyor! Çocuklarda durdurmak neredeyse imkansız...#Süper Grip
Gözyaşlarını tutamadı: Tarih çocukların tutuklandığını yazacakGözyaşlarını tutamadı: Tarih çocukların tutuklandığını yazacak#Emine Erdoğan
Maradona hakkında korkunç iddialar Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...Maradona hakkında korkunç iddialar! Konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi...#Diego Armando Maradona
Kate ve Williamın evinde tam tersine: Yatak odaları şaşırttıKate ve William'ın evinde tam tersine: Yatak odaları şaşırttı #Kate Middleton
Bu küçük çocuk üniversite sınavını Türkiye ikincisi olarak kazandı'Bu küçük çocuk üniversite sınavını Türkiye ikincisi olarak kazandı'#Ünlüler Nereden Mezun
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Pınar Karşıyaka 76-62 Frutti Extra Bursaspor

#Bursaspor#Pınar Karşıyaka#Basketbol
Pınar Karşıyaka 76-62 Frutti Extra Bursaspor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor'u 76-62 mağlup etti.

Haberin Devamı

Pınar Karşıyaka'nın 3. galibiyetine ulaştığı ligde, Bursa temsilcisi ise 3. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk 4 dakikasını 13-2 önde geçen Pınar Karşıyaka, aradaki farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 17-4. Kalan bölümde daha etkili olan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, periyodu 25-18 önde tamamladı.

İki takımın da sayı üretmekte zorlandığı ikinci periyodun ilk 5 dakikasını 32-22 önde geçen Pınar Karşıyaka, devreyi Roll'un son saniyedeki 3 sayılık basketiyle 41-29 üstün bitirdi.

Maçın 25. dakikasını 10 sayı farkla 47-37 önde geçen Pınar Karşıyaka, 14 sayılık farka ulaştığı (57-43) üçüncü periyodu 59-47 üstün tamamladı.

Son periyotta da üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, müsabakadan 76-62 galip ayrıldı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Aytuğ Ekti, Hüseyin Çelik, Ali Köseoğlu

Pınar Karşıyaka: Taylor 7, Yunus Sonsırma 3, Colson 10, M'Baye 16, Semih Erden 8, Blackmon 6, Berkan Durmaz 5, Mahir Ağva 9, Roll 10, Burak Can Yıldızlı, Can Korkmaz 2, Ali Efe Barış

Haberin Devamı

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 17, Andrews 9, Milosavljevic, Dudzinski 5, Egemen Güven 10, Metin Türen 2, Ömer Utku Al 4, Onuralp Bitim 7, Hayes 8, Yağızhan Selçuk

1. Periyot: 25-18

Devre: 41-29

3. Periyot: 59-47

Beş faulle çıkan: 35.41 Andrews (Frutti Extra Bursaspor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursaspor#Pınar Karşıyaka#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!

Selin Şekerciden sevgilisi İbrahim Selimi güldüren cevap

Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA

Memur alımları başladı İşte ilanlar

Memur alımları başladı! İşte ilanlar

Görenler tanıyamadı... Beste Açarın eski halinden eser yok

Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım