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Pınar Karşıyaka 67 - 79 Beşiktaş Icrypex (Maç özeti)

#Beşiktaş Icrypex#Pınar Karşıyaka#ING Basketbol Süper Ligi
Pınar Karşıyaka 67 - 79 Beşiktaş Icrypex (Maç özeti)

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi’nde geçen hafta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i deplasmanda 81-73 yenen Pınar Karşıyaka, evinde Beşiktaş Icrypex’e 79-67 mağlup oldu.

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Maça iyi başlayan Beşiktaş Icrypex ilk çeyreği 9 sayı farkla 26-15 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 37-30 galip girmesini bildi.

Pınar Karşıyaka üçüncü çeyreğin başında farkı eritmeye başladı. Ancak savunmada ve hüvumda etkili bir oyun sergileyen Beşiktaş Icrypex rakibine 60-52 üstünlük sağladı.

Son çeyrekte de Pınar Karşıyaka'ya şans tanımayan Beşiktaş Icrypex, salonda 79-67 galip ayrılarak son 4 maçını kazandı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Zafer Yılmaz (xx), Osman Sinan İşgüder (xx), Orhan Çağrı Hekimoğlu (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Colson 17 (xxx), M’Baye 10 (xx), Yunus (x), Mahir 7 (xx), Taylor 8 (xx), Roll 17 (xxx), Tyus 4 (xx), Burak 2 (xx), Berkan 2 (x), Can (x)
BEŞİKTAŞ ICRYPEX: Lawson 24 (xxxx), Jefferson 17 (xxx), Whitehead 18 (xxx), Bone 6 (xx), Furkan 8 (xx), Bluiett 6 (xx), Mehmet (xx), Egehan (xx)
1.PERİYOT: 15-26
İLK YARI: 30-37
3. PERİYOT: 52-60

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş Icrypex#Pınar Karşıyaka#ING Basketbol Süper Ligi

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