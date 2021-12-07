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Pınar Karşıyaka 65 - 85 Hapoel Jerusalem (Maç özeti)

#Pınar Karşıyaka#FIBA Şampiyonlar Ligi#Hapoel Jerusalem
Pınar Karşıyaka 65 - 85 Hapoel Jerusalem (Maç özeti)

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, İsrail temsilcisi Jerusalem'e 85-65 mağlup oldu.

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FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Pınar Karşıyaka, üst üste üçüncü yenilgisini evinde Hapoel Jerusalem’e 20 sayı farkla mağlup olarak aldı: 85-65.

Geçen sezon final oynayıp, bu sezon şampiyonluk hedeflediği organizasyona 2’de 2’yle başladıktan sonra sert fren yaparak liderlik şansını daha önce yitiren Karşıyaka, Hapoel yenilgisiyle Play-In oynamayı garantileme fırsatını da tepti. Son grup maçında 22 Aralık’ta Polonya deplasmanında Stal Ostrow’a konuk olacak Karşıyaka, Avrupa’da yoluna devam etmek için rakibini yenmeye çalışacak.

Karşıyaka’nın maçın başında kötü yüzdeyle hücum etmesinden faydalanan konuk ekip 15-4’lük seri yakaladı. Farkın 14 sayıya çıktığı ilk periyot 26-12 Hapoel lehine sonuçlandı. İkinci periyotta yüksek üçlük yüzdesiyle oynayan İsrail temsilcisi farkı 21 sayıya kadar taşıdı. Bu dakikadan sonra Tyus, M’Baye ve Blackmon’la 13-0’lık seri yakalayan Kaf-Kaf, taraftarının desteğiyle farkı hızla eritti. Blackmon’ın devrenin bitimine 5 saniye kala üçlük çizgisinin gerisinden basketfaulden bulduğu 4 sayıyla fark 5 sayıya inip devre 40-35 konuk takımın üstünlüğüyle bitti. Üçüncü periyotta Hapoel’in farkı açtığı bölümlerde Karşıyaka rakibine yanıt verdi. Son periyot 6 sayı farkla, 62-56 Hapoel lehine başladı. Son periyodun başında Taylor’ın 3 sayılık isabetiyle fark 3 sayıya kadar inse de İsrail ekibinin üst üste 3 sayılık basketlerine yanıt veremeyen temsilcimiz, aranın tekrar açılmasına engel olamayıp salondan 85-65 mağlup ayrıldı.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa) (xx), Boris Krejic (Slovenya) (xx), Gvidas Gedvilas (Litvanya) (xx)
PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xx) 10, Yunus (x), Colson (xx) 10, M’Baye (xxx) 12, Mahir (x) 2, Tyus (xxx) 11, Blackmon (xxx) 12, Can Korkmaz (xx), Berkan (x) 4, Burak Can (x) 4
HAPOEL JERUSALEM: Workman (xx) 4, Segev (x), Gates (xx) 6, Kilpatrick (xxx) 10, Obasohan (xxx) 22, Adams (xxx) 21, Braimoh (xx) 8, Ariel (xxx) 11, Bennett (xx) 3
1.PERİYOT: 12-26
İLK YARI: 35-40
3.PERİYOT: 56-62

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#Pınar Karşıyaka#FIBA Şampiyonlar Ligi#Hapoel Jerusalem

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