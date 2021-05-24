Pınar Karşıyaka 62-67 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka'yı 67-62 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk dakikasını 4-3 üstün geçen rakibi karşısında 7-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, üçüncü dakikayı 10-4 üstün geçti. Semih Erden'in basketiyle periyodun son 2 dakikasına 16-11 önde giren Pınar Karşıyaka, periyodu 18-14 önde bitirdi.

İkinci periyotta Ali Muhammed'in 3 sayılık basketine rağmen Morgan'la etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip, 15. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 24-17. Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 29-23 üstün gitti.

İkinci yarıya Guduric, De Colo ve Melih'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, Vesely'nin pota altından bulduğu basketle 24. dakikanın başında 33-31 öne geçti. Üstünlüğün birkaç kez el değiştirdiği periyotta son bölümde etkili olan Fenerbahçe Beko, periyodu 47-42 üstün tamamladı.

Son periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka'nın 47-47 eşitliği yakaladığı müsabakada Fenerbahçe Beko, Melih'in üst üste basketleriyle 36. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 54-49. Morgan'ın 3 sayılık basketiyle 39. dakikanın başında 59-59 beraberliği sağlayan Pınar Karşıyaka önünde üstünlüğü tekrar ele geçiren konuk ekip, müsabakadan 67-62 galip ayrıldı.

Eşleşmede 2-1 öne geçen Fenerbahçe Beko, 26 Mayıs Çarşamba günü saat 19.30 Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakayı kazandığı takdirde finalde Anadolu Efes'in rakibi olacak. Aksi takdirde finale yükselecek son ekip İstanbul'da oynanacak karşılaşmayla belirlenecek.