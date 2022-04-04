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Pınar Karşıyaka 4. sırayı riske attı

#Basketbol Süper Ligi#Pınar Karşıyaka#Basketbol
Pınar Karşıyaka 4. sırayı riske attı

ING Basketbol Süper Ligi’nde son saniyede gelen Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından Galatasaray NEF’e deplasmanda 84-78 yenilmekten kurtulamayan Pınar Karşıyaka, normal sezonun bitimine 5 maç kala 4’üncü sıradaki yerini riske soktu.

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Son 5 maçın 3’ünü kaybeden yeşil-kırmızılı ekip, 25 maçta 16 galibiyetin yanında 9’uncu yenilgisini aldı.

Bu periyotta 4 galibiyet elde eden Gaziantep Basketbol, 17 galibiyete ulaşarak geriden gelip puan tablosunda Karşıyaka’yı 1 maç ve 1 galibiyet fazlasıyla solladı. 

Puan sıralamasında 5’inci sıraya gerileyen Kaf-Kaf, kalan maçlarını Tofaş, Frutti Extra Bursaspor (D), Türk Telekom (D), Büyükçekmece ve Darüşşafaka’yla oynayıp sezonu kendisine Play-Off çeyrek finalinde saha avantajı kazandıracak ilk 4 sıra içinde tamamlamaya çalışacak.

Pınar Karşıyaka’da Antrenör Ufuk Sarıca, Galatasaray mağlubiyetinin ardından, "Çok çekişmeli ve korakor bir maç oldu. İki takımın da Play-Off’ta önemli hedefleri var. Özellikle maçın başında ribaundlarda zorlandık. Maçı üç defa kazanacak noktaya getirdik ama sonunda maalesef atışları beceremedik. Hatalardan ders çıkarıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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#Basketbol Süper Ligi#Pınar Karşıyaka#Basketbol

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