Pınar Karşıyaka 3 hafta sonra Basketbol Süper Ligi için parkede!

Yeşil-kırmızılı ekip ligde HDI Sigorta Afyon Belediyespor’u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 15.15’te başlayacak.

Karşıyaka’da koronavirüs geçiren oyuncuların testleri hafta içinde negatife dönerken karantinası devam eden Nusret forma giyemeyecek.

Son lig maçını 1 Kasım’da Türk Telekom deplasmanında oynayıp ardından salgın kabusuyla boğuşan Pınar Karşıyaka’da karantinaları biten isimler dün günler sonra ilk kez takımla antrenmana katıldı.

Basketbol Federasyonu’na bu maç öncesi yaptığı erteleme talebi kabul görmeyen Karşıyaka, kondisyon eksikleri bulunup halsiz olan 6 basketbolcuyu oynatıp oynatmamakla ilgili karar vermedi.

Sezon başında 1 puanı silinen Pınar Karşıyaka ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Pınar Karşıyaka, ertelenen maçları öncesi 3 galibiyetin ardından Türk Telekom’a yenilmişti.

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