MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriPınar Karşıyaka 3 hafta sonra Basketbol Süper Ligi için parkede!
GeriBasketbol Pınar Karşıyaka 3 hafta sonra Basketbol Süper Ligi için parkede!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 13:28 | Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka 3 hafta sonra Basketbol Süper Ligi için parkede!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pınar Karşıyaka 3 hafta sonra Basketbol Süper Ligi için parkede!
Abone Olgoogle-news

ING Basketbol Süper Ligi’nde takımdaki 7 oyuncunun koronavirüse yakalanması nedeniyle Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece ile oynaması gereken maçlar ertelenen Pınar Karşıyaka, yarın 3 hafta sonra ilk kez parkeye çıkacak.

Yeşil-kırmızılı ekip ligde HDI Sigorta Afyon Belediyespor’u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 15.15’te başlayacak.

Karşıyaka’da koronavirüs geçiren oyuncuların testleri hafta içinde negatife dönerken karantinası devam eden Nusret forma giyemeyecek.

Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna maçı 5 Ocak 2021de oynanacak
Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna maçı 5 Ocak 2021'de oynanacak

Son lig maçını 1 Kasım’da Türk Telekom deplasmanında oynayıp ardından salgın kabusuyla boğuşan Pınar Karşıyaka’da karantinaları biten isimler dün günler sonra ilk kez takımla antrenmana katıldı.

Basketbol Federasyonu’na bu maç öncesi yaptığı erteleme talebi kabul görmeyen Karşıyaka, kondisyon eksikleri bulunup halsiz olan 6 basketbolcuyu oynatıp oynatmamakla ilgili karar vermedi.

Sezon başında 1 puanı silinen Pınar Karşıyaka ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Pınar Karşıyaka, ertelenen maçları öncesi 3 galibiyetin ardından Türk Telekom’a yenilmişti.

 

Pınar Karşıyaka 3 hafta sonra Basketbol Süper Ligi için parkede

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle