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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 11:14 | Son Güncelleme:

Pınar Cup başlıyor! Ev sahibi Karşıyak'nın rakibi Petkimspor...

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Pınar Cup başlıyor! Ev sahibi Karşıyak'nın rakibi Petkimspor...
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ING Basketbol Süper Ligi’nde sezon öncesi Pınar Karşıyaka’nın her yıl düzenlediği Pınar Cup, yarın başlayacak.

Geleneksel organizasyonda ilk maçta ev sahibi Pınar Karşıyaka ile ligin yeni ekibi Petkimspor derbide rakip olacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki mücadele saat 19.00’da start alacak.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma Karşıyaka’nın resmi Youtube hesabından canlı yayınlanacak. Tribünde 100 taraftarın fotoğrafları da yer alacak.

Sezon öncesi son prova olma özelliği taşıyan organizasyonda cuma günü aynı saatte Petkimspor-Büyükçekmece, cumartesi günü saat 16.00’da ise Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece maçları oynanacak.

 

Pınar Cup başlıyor Ev sahibi Karşıyaknın rakibi Petkimspor...

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