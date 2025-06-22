Pina tamam, sıra Wooh'ta!

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Trabzonspor önceki gece Türkiye’ye getirdiği Wagner Pina ile 4 yıllık anlaşma yaparken, KAP’a transferin detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada Pina’nın kulübü Estoril Praia’ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Yeşil Burun Adalı sağ bek ise bu sezon 1 milyon Euro, sonraki sezonlarda da sırasıyla, 1 milyon 50 bin Euro, 1 milyon 100 bin Euro ve 1 milyon 150 bin Euro garanti ücret verilecek. Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4’ü oranında ödeme yapılacak.

Bordo mavililer, Pina’nın ardından Fransa’nın Rennes takımında forma giyen stoper Christopher Wooh’u renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Başkan Ertuğrul Doğan Kamerun asıllı Fransız futbolcunun transferi için dün Fransa’ya gitti.

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