×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Pina tamam, sıra Wooh'ta!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Christopher Wooh#Süper Lig
Pina tamam, sıra Woohta
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 07:00

Trabzonspor, Yeşil Burun Adalı oyuncuya 4 yıllık imza attırdı.

Haberin Devamı

Trabzonspor önceki gece Türkiye’ye getirdiği Wagner Pina ile 4 yıllık anlaşma yaparken, KAP’a transferin detaylarını açıkladı. Yapılan açıklamada Pina’nın kulübü Estoril Praia’ya 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Yeşil Burun Adalı sağ bek ise bu sezon 1 milyon Euro, sonraki sezonlarda da sırasıyla, 1 milyon 50 bin Euro, 1 milyon 100 bin Euro ve 1 milyon 150 bin Euro garanti ücret verilecek. Ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4’ü oranında ödeme yapılacak.

Bordo mavililer, Pina’nın ardından Fransa’nın Rennes takımında forma giyen stoper Christopher Wooh’u renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. Başkan Ertuğrul Doğan Kamerun asıllı Fransız futbolcunun transferi için dün Fransa’ya gitti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Christopher Wooh#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!