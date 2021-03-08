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GeriFutbol Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Sebastian Coltescu'ya men cezası
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Futbol
Haber Giriş: 08.03.2021 - 19:13 | Son Güncelleme:

Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Sebastian Coltescu'ya men cezası

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Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Sebastian Coltescu'ya men cezası

UEFA, PSG - Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun 30 Haziran 2021'e kadar hakemlikten men edildiğini ve bu süreçte rehabilitasyon kursuna gitmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

UEFA Disiplin Kurulu, Başakşehir maçında Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen hakem Coltescu'nun lisansını sezon sonuna kadar dondurdu.

WEBO'YA 1 MAÇ CEZA

Maçta kırmızı kart gören Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'nun dondurulan kırmızı kartıyla ilgili de karar verildi. Sportmenliğe aykırı hareketin, hakem olayından önce gerçekleşmesi sebebiyle Webo'ya 1 maç ceza verildiği de açıklandı.

Detaylar birazdan...

Pierre Weboya ırkçı söylemde bulunan Sebastian Coltescuya men cezası

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