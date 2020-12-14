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Futbol
Haber Giriş: 14.12.2020 - 21:09 | Son Güncelleme:

Pierre Webo: "İnsanlar ten renklerine göre ayrılamaz"

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Pierre Webo: "İnsanlar ten renklerine göre ayrılamaz"
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Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynadıkları müsabakanın dördüncü hakemi Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kalmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu son haftasında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Başakşehir müsabakasının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuş ve karşılaşma yarıda kalmıştı. Pierre Webo, yaşanan bu olaya ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı.

Webo, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain ile oynadığımız maçta insanlık adına üzücü bir olay yaşadık. Bana kullanılan ırkçı kelimeye tepki göstererek net bir duruş sergileyen ve sahaya çıkmayan Başakşehir ailesine teşekkür ediyorum. Paris Saint- Germain Kulübü de bize destek verip sahaya çıkmayarak olay karşısında önemli bir duruş göstermiştir. Irkçılık asla kabul edilemez, insanlar ten renklerine göre ayrılamaz.
Bize sonsuz destek verip arkamızda duran kulüp başkanımız Göksel Gümüşdağ’a ve ilk andan itibaren yanımızda olduğunu hissettiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarım. Umarım 8 Aralık ırkçılık konusunda bir dönüm noktası olur ve bir daha ayrımcılığa yönelik böyle olaylar yaşanmaz. O gece gerçekleşen üzücü olayın ardından telefonla arayarak ve mesaj atarak desteklerini ileten herkese çok teşekkürler. Son sözüm ise taraftarlarımıza: İyi ki varsınız."

Pierre Webo: İnsanlar ten renklerine göre ayrılamaz

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